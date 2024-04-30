ارتفاع أرباح "مصر للألومنيوم" 33% إلى 5.23 مليار جنيه في 9 أشهر

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أعلنت شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية 33% على أساس سنوي إلى 5.23 مليار جنيه تقريبا في التسعة شهور الأولى من السنة المالية 2023-2024.

وقالت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية إن الإيرادات قفزت 52% على أساس سنوي إلى 22.46 مليار جنيه في التسعة شهور المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي فبراير الماضي، وقعت شركة مصر للألومنيوم، اتفاقا مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لإمداد المجمع الصناعي التابع لشركة الألومنيوم في مدينة نجع حمادي جنوب البلاد.

وقالت وزارة قطاع الأعمال المصرية في بيان إن الاتفاق يأتي في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء للاستخدامات الصناعية.

وأضافت أنه سيجري إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميغاوات لكل منهما على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة