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People exit an HSBC branch at Dubai Internet City in Dubai January 4, 2012. (Reuters)
بنك HSBC
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استقالة غير متوقعة من الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في أوروبا

بعد 5 سنوات من قيادة "HSBC"

دبي - العربية.نت
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في خطوةٍ غير متوقعة، يعتزم الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC" نويل كوين، التنحي عن منصبه بعد خمس سنوات من تولي قيادة أكبر مصرف في أوروبا.

وذكر كوين في رسالة لإدارة البنك أن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق توازن أفضل بين الحياة الشخصية والعملية.

أما في النتائج المالية، فتجاوزت أرباح البنك قبل الضرائب التوقعات مسجلة 12.65 مليار دولار بانخفاض 2% مقارنة مع توقعات عند 12.6 مليار دولار ونمت الإيرادات 20.8 مليار دولار، بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي متفوقة بشكل كبير على التوقعات المقدرة عند 16.9 مليار دولار.

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ووافق البنك على توزيع أرباح مرحلية أولى بقيمة 10 سنتات للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أرباح خاصة بقيمة 21 سنتًا للسهم الواحد، وذلك بعد الانتهاء من بيع أعماله المصرفية في كندا.

كان بنك "HSBC" وافق في وقت سابق من الشهر الحالي، على بيع وحدته التابعة في الأرجنتين لشركة الخدمات المالية Grupo Financiero Galicia مقابل 550 مليون دولار مع تركيزه على العمليات الأساسية في آسيا، حسبما أعلن، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي، نويل كوين، في بيان: "تعد هذه الصفقة خطوة مهمة أخرى في تنفيذ استراتيجيتنا وتمكننا من تركيز مواردنا على الفرص ذات القيمة الأعلى عبر شبكتنا الدولية".

وأضاف أن البنك المدرج في لندن يتوقع أن يتكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة مليار دولار عند التصرف في الربع الأول، في حين يخضع السعر لتعديلات اعتمادا على أداء الأعمال قبل إغلاق الصفقة.

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