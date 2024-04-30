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اقتصادية قناة السويس: وضع حجر الأساس لمصنع صيني للحديد باستثمار 146 مليون دولار

المصنع سيوفر 714 فرصة عمل مباشرة خلال الربع الأول من 2025

دبي - العربية.نت
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ذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين شينغ الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار

ووفقا للبيان، يستهدف المصنع، المقام على مساحة 270 ألف متر مربع، إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن (من 100 مم إلى 1000 مم)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع، الذي سيوفر 714 فرصة عمل مباشرة، خلال الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وكان تم توقيع عقد نقل حق انتفاع مساحة المشروع التي تقع ضمن منطقة تيدا الصناعية، لصالح شركة شين شينغ لصناعة مواسير الدكتايل في مارس/آذار الماضي.

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