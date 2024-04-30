الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية يشهد توقيع 85 اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار

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قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، عن توقيع 85 اتفاقية تمويل بين مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية و38 بلداً عضواً و22 مؤسسة مالية دولية بمبلغ إجماليّ يتجاوز 8 مليارات دولار ، وهي اتفاقيات تخصّ العمليات والمشاريع في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2024 واحتفالات الذكرى الخمسين لإنشاء البنك التي انتهت فاعلياتها اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجاسر أن البنك ترك بصمات لا تُمحى على المشهد الإنمائيّ في العالم الإسلامي، مُسخِّراً طاقاتِه وخبراتِه على مدار العقود الخمسة الماضية، لدعم مسيرة بلداننا الأعضاء نحو التنمية المستدامة والازدهار، مبيناً "أنه وخلال الخمسين عاماً الماضية، اضطلعنا بدورٍ حافزٍ حقيقيّ للتقدم، وذلك بتمويل مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها الإجمالية 182 مليار دولار، إذ شملت هذه المشاريع مجالات حيوية متنوعة، بدءاً من البنى التحتية الأساسية والزراعة وصولاً إلى القطاعات الإستراتيجية المختلفة كالصحة، والتعليم، والطاقة، والتجارة، والمالية الإسلامية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين أن الاجتماعات السنوية هذا العام شهدت اجتماعاتِ مجالس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكثرَ من 27 فعاليةً جانبية مهمة، تنوعت بين ندوات وجلسات حوارية شارك فيها نخبةٌ من قادةِ الفكر والخبراء والباحثين في مختلف مجالات التنمية، كما حظيت هذه الاجتماعاتُ بحضور واسع تجاوز 3,750 مشاركاً، منهم مُمثلون عن 55 منظمةً دوليةً وإقليميةً شريكة، من بينهم 23 رئيساً لمؤسسات رائدة.

وعن فعاليات منتدى القطاع الخاص، أوضح الجاسر، أن الفعالية شهدت حضورَ مجموعةٍ كبيرة من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، وعددٍ من رواد الأعمال، بما يتجاوز 1500 مشارك يمثلون أكثر من 60 بلداً، وتخللت المنتدى 17 فعالية، وتوقيع أكثر من 60 اتفاقية بقيمة إجمالية تناهز 6.5 مليارات دولار، وقد وفّرت جميع هذه الفعاليات فرصةً مثالية لتبادل الأفكار والخبرات، كما شهدت عرضاً غنياً لقصص نجاحٍ مُلهمة ودروساً مستفادة وأفكاراً مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الموضوعات التي بُحِثت طوال هذا الأسبوع ستُسهم في صياغة خارطة طريق لعمل البنك الإسلامي للتنمية في السنوات المقبلة، وتعزز من الشراكات الإستراتيجية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.