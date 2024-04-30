الخطوط الملكية الأردنية تقلص خسائرها إلى 24.6 مليون دينار في الربع الأول

0 دقيقة للقراءة

كشفت بيانات منشورة على البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء أن شركة الخطوط الملكية الأردنية تكبدت خسائر قدرها 24.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض مقارنة مع خسارة 23.23 مليون دينار خلال نفس الفترة قبل عام.

وأوضحت القوائم المالية للشركة أن الإيرادات من العقود مع العملاء انخفضت إلى 144 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 156 مليونا خلال نفس الفترة قبل عام.

والشركة هي الناقل الوطني للأردن، وفق وكالة أنباء العالم العربي.