الطلب على الأنظمة الدفاعية يرفع مبيعات "تاليس" الفرنسية

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أعلنت مجموعة "تاليس" الفرنسية عن طلبيات ومبيعات قوية في الربع الأول بقيادة أعمالها الدفاعية، إذ حفزت التوترات العالمية الطلب على أنظمة الدفاعات الجوية، لكنها توقعت استقرار النمو في النصف الثاني.

وقالت أكبر شركة للإلكترونيات الدفاعية في أوروبا إن الطلبيات قفزت 46% إلى 5.037 مليار يورو (5.4 مليار دولار) مدعومة بدفعة ثالثة من مقاتلات رافال لإندونيسيا، التي تصنع لها أجهزة الرادار، وبنظام مراقبة جوية لدولة في الشرق الأوسط لم تذكر اسمها.

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وارتفعت الإيرادات 7.9% لتصل إلى 4.421 مليار يورو ويرجع ذلك جزئيا إلى أساس المقارنة الإيجابي في مجالي الدفاع والأمن الذي ارتفع بنسبة 13%.

وقال باسكال بوشيا المدير المالي للمجموعة للصحفيين "في النصف الثاني، سيعود (النمو) إلى طبيعته بلا شك".

كما ارتفعت الطلبيات في الربع الأول بدعم من الدفعة الثانية من عقد موقع العام الماضي لإنتاج 400 صاروخ أرض-جو من طراز أستر الذي تنتجه فرنسا وإيطاليا.