انخفاض أرباح "أُريد" الكويتية 78% إلى 11.9 مليون دينار في الربع الأول من 2024
إجمالي إيرادات التشغيل ارتفع 9% إلى 169.73 مليون دينار
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قالت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "أُريد" الكويتية، اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها تراجع 78% على أساس سنوي إلى 11.89 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقابل 55.04 مليون دينار قبل عام.
وعزت الشركة التابعة لأريدُ القطرية في إفصاح إلى بورصة الكويت هذا التراجع إلى تحقيق مكاسب قدرها 43.8 مليون دينار في الربع الأول من 2023 نتيجة فوز الشركة بقضية التعرفة التنظيمية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أنه باستبعاد هذا الأثر المالي، كان صافي الربح سيرتفع 29% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
ووفقا للبيان، ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل 9% إلى 169.73 مليون دينار في الربع الأول مقابل 155.25 مليون دينار قبل عام.
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