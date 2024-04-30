تراجع أرباح "الخليج الكويتي" 25.6% إلى 12.9 مليون دينار في الربع الأول

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أعلن بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح 25.6% على أساس سنوي إلى 12.87 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة ارتفاع المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 6.3 مليون دينار.

وكشف البنك في إفصاح إلى بورصة الكويت متضمنا قوائمه المالية أن إجمالي إيرادات التشغيل زاد 4.1% على أساس سنوي إلى 48.26 مليون دينار.

وقال البنك في بيان صحفي منفصل إن الربح التشغيلي قبل احتساب المخصصات وخسائر انخفاض القيمة ارتفع إلى 26.6 مليون دينار، بما يمثل نموا 6.5% مقارنة بالربع الأول من 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن إجمالي الأصول في الفترة المذكورة ارتفع 6.6% على أساس سنوي إلى 7.27 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي المطلوبات 6.48 مليار دينار بزيادة نسبتها 6% عن الربع الأول من العام الماضي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، أشار البنك في بيان صحفي إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.2% كما في 31 مارس/آذار الماضي، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 0.8%، مضيفا أنه لا يزال يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 458% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك بدر ناصر الخرافي في البيان "بينما قد تعكس نتائج الربع الأول انخفاضا في نمو صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أننا متفائلون بمستقبل البنك."

وأضاف "على الرغم من ذلك، شهد البنك في الربع الأول نموا جيدا في محفظته الائتمانية، مما يظهر فاعلية مبادراته الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. وتبرز الزيادة المضطردة في نمو محفظة القروض قدرتنا على التكيف والازدهار في ظروف السوق المتغيرة، مما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي الكويتي."