تراجع خسائر "تكوين المتطورة" الفصلية 84.5% إلى 4 ملايين ريال

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تقلصت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 84.5% إلى نحو 4 ملايين ريال مقابل 25.75 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مبيعاتها في الربع الأول من 2024 تراجعت بنسبة 21.26% إلى 183.14 مليون ريال مقابل 232.61 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2023 بسبب تراجع حجم المبيعات الناتج عن الخروج من بعض الأنشطة ذات الربحية المنخفضة.

وقالت إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تراجع تكاليف الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وخسائر الشركات الشقيقة بالإضافة الى ارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.

وذكرت أنه تزامن مع إعلان النتائج المالية الأولية بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة 29.53% من رأس مال الشركة، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة في 31مارس 2024 مبلغ 225.8 مليون ريال من رأس مال الشركة البالغ 764.6 مليون ريال.

وذكرت أنها تقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأسمالها.

وكإجراء لمعالجة هذه الخسائر قامت الشركة وبناءاً على توصية مجلس الإدارة خلال شهر مارس 2023 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال سعودي عن طريق طرح حقوق أولوية، وتم عقد الجمعية غير العادية بتاريخ 13 فبراير الماضي حيث تمت الموافقة على الزيادة واستكمال جميع الاجراءات النظامية الخاصة بذلك.

وتسعى الشركة من خلال هذه الزيادة لمعالجة الخسائر المتراكمة من خلال الاستفادة من متحصلات الطرح لشراء آلات ومعدات جديدة وتسديد جزء من القروض القائمة بما ينعكس على وضع الشركة المالي وقد بدأت الشركة فعلا بهذه الإجراءات.