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أمازون

ترقب صدور نتائج "أمازون".. هل يواصل السهم تسجيل مكاسب قوية حتى نهاية العام؟

سهم "أمازون" ارتفع بنسبة 18% منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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تترقب وول ستريت اليوم الثلاثاء إعلان النتائج الفصلية لشركة أمازون، مع مراقبة عوامل قد تكون مؤثرة على أداء السهم للفترة المتبقية من عام 2024.

وكان أداء سهم "أمازون" جيد جدا هذا العام بارتفاع بـ 18%، مقارنة مع متوسط ارتفاع 7% لأسهم "S&P 500".

وسيحدد عاملان ما إذا كانت أمازون ستستطيع الاستمرار بهذا الأداء القوي للسهم، العامل الأول هو "Amazon Web Services" وهي وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة وهي الأكبر في العالم تستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العلمي على الحوسة السحابية والتي لا تزال تواصل النمو بقوة.

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لكن "Microsoft and Alphabet" يقدمان خدمات الحوسبة السحابية بشكل كبير، وأعلنتا عن نتائج قوية الأسبوع الماضي بفعل ازدياد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

أما الوحدة الثانية هي وحدة التجزئة التي تواجه منافسة فوية من "Temu and Shein" الصينيتين اللتين تنفقان بشكل كبير على الإعلانات للمنافسة في السوق الأميركية.

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