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شركة مشغلة لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت في ماليزيا تعلق خطط اكتتاب وسط حملة مقاطعة

الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يمكن أن يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار

كوالالمبور - رويترز
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قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة كيو.إس.آر براندز الماليزية، المشغلة لسلاسل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في جنوب شرق آسيا، علقت خططها للإدراج في البورصة الماليزية إلى أجل غير مسمى بسبب تأثر أعمالها بحملات المقاطعة المرتبطة بالهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتعطلت خطط الشركة للطرح العام الأولي لأسهمها، والذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار، عدة مرات منذ عام 2017 لأسباب مختلفة من بينها المخاوف من أن تشكل الظروف الاقتصادية السيئة مخاطر على تقييمها.

وقال المصدران إن مثل هذه المخاوف تزايدت وسط حملة مقاطعة مستمرة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، والداعمة القوية للفلسطينيين، لبعض مطاعم الوجبات السريعة الغربية بسبب صلات مفترضة بإسرائيل.

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وقالت كيو.إس.آر إن سلسلة مطاعم كنتاكي ماليزيا أغلقت فروعها مؤقتا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إغلاق المطاعم جاء نتيجة لحملة المقاطعة.

كما تم استهداف علامات تجارية كبرى أخرى في قطاع مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وستاربكس بحملات مقاطعة في ماليزيا، على الرغم من محاولات مشغلي الامتيازات للنأي بأنفسهم عن حرب غزة.

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