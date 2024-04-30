عمومية "لازوردي" تصوت على توزيع 3% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء21 مايو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ إجمالي قدره 17.25 مليون ريال و بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد والتي تمثل (3%) من رأسمال الشركةوستكون الأحقيةفي التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.