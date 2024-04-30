قسم الرقائق في "سامسونغ" يتحول إلى الربحية للمرة الأولى منذ 2022
تضاعف حجم مبيعات الرقائق في الربع الأول إلى ما يعادل 12.7 مليار دولار
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تحول قسم الرقائق في شركة سامسونغ -وهي أكبر مصنع للرقائق "memory-chip" في العالم- إلى الربحية لأول مرة منذ العام 2022.
وتضاعف حجم مبيعات الرقائق في الربع الأول إلى ما يعادل 12.7 مليار دولار.
وخلال الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة، أنها منحت ما يصل إلى 6.4 مليار دولار من الإعانات لدعم العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ" من أجل إنتاج أشباه موصلات متطورة في ولاية تكساس.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها "وشركة سامسونغ للإلكترونيات وقّعتا مذكرة تفاهم مبدئية لمنح تمويل مباشر يصل إلى 6.4 مليار دولار" لمصانع جديدة في الأراضي الأميركية.
وتوقعت الوزارة أن تستثمر سامسونغ "أكثر من 40 مليار دولار في المنطقة في السنوات المقبلة" ما يسمح بـ"خلق أكثر من 20 ألف وظيفة".
وتُعدّ أشباه الموصلات مكونات أساسية في إنتاج الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، وكذلك في الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية الدقيقة.
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