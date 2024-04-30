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مؤسسة تمويل إسلامية و"التصدير السعودي" يتيحان تمويلا لبنك القاهرة بـ 25 مليون دولار

التمويل سيمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية من توسيع أعمالها وتيسر فرص تصدير المنتجات غير النفطية إلى مصر

دبي - العربية.نت
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أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقيتين تنفيذيتين لتوفير خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لبنك القاهرة في مصر.

وقالت المؤسسة في منشور على منصة إكس إن الاتفاقية المبرمة مع بنك القاهرة ستمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية من توسيع أعمالها وتيسر فرص تصدير المنتجات غير النفطية إلى مصر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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