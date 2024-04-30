اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركات

محكمة في نيو جرسي توافق على اتفاقية إعادة هيكلة ديون "وي ورك"

كبار الدائنين سيأخذون الحصة المسيطرة مقابل ضخ 450 مليون دولار في الشركة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وافقت محمكة فيدرالية في نيو جرسي على اتفاقية إعادة الهيكلة مع كبار دائني "wework" سيأخذ هؤلاء بموجبها الحصة المسيطرة مقابل ضخ 450 مليون دولار في الشركة وهو ما ينهي في الواقع محاولة Adam Neuman مؤسس الشركة لإعادة شرائها.

وفي مارس الماضي، كشفت تقارير أن آدم نيومان المؤسس الشريك لشركة "وي وورك- WE WORK "يتجه إلى تقديم عرض بأكثر من نصف مليار دولار لإعادة شراء شركة إيجارات مساحات العمل المشتركة والتي وصل تقييمها إلى 47 مليار دولار في السنوات الماضية قبل أن تتعرض للإفلاس.

يذكر أن WeWork كانت أكبر شركة خاصة مستأجرة للمساحات المكتبية في مانهاتن وفي سياق متصل تعتزم شركة "بلاكستون - BLACKSTONE"بيع حصتها في "ذي أوفيس غروب - THE OFFICE GROUP" والبالغة 1.9 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة طلاب جامعة السوربون ينفذون اعتصاما تضامنيا مع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط