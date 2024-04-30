محكمة في نيو جرسي توافق على اتفاقية إعادة هيكلة ديون "وي ورك"

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وافقت محمكة فيدرالية في نيو جرسي على اتفاقية إعادة الهيكلة مع كبار دائني "wework" سيأخذ هؤلاء بموجبها الحصة المسيطرة مقابل ضخ 450 مليون دولار في الشركة وهو ما ينهي في الواقع محاولة Adam Neuman مؤسس الشركة لإعادة شرائها.
وفي مارس الماضي، كشفت تقارير أن آدم نيومان المؤسس الشريك لشركة "وي وورك- WE WORK "يتجه إلى تقديم عرض بأكثر من نصف مليار دولار لإعادة شراء شركة إيجارات مساحات العمل المشتركة والتي وصل تقييمها إلى 47 مليار دولار في السنوات الماضية قبل أن تتعرض للإفلاس.
يذكر أن WeWork كانت أكبر شركة خاصة مستأجرة للمساحات المكتبية في مانهاتن وفي سياق متصل تعتزم شركة "بلاكستون - BLACKSTONE"بيع حصتها في "ذي أوفيس غروب - THE OFFICE GROUP" والبالغة 1.9 مليار دولار.
-
خبير للعربية: "المركزي" الأوروبي سيخفض الفائدة نقطة مئوية في 2024على 4 مرات والبداية في يونيو غداء عمل
-
قصة لقاح "أسترازينيكا" المثير للجدل.. ارتبط بجلطات نادرة والشركة تعترفتقدر حجم المطالبات بتعويض بنحو 100 مليون جنيه إسترليني قصص اقتصادية
-
اقتصادية قناة السويس: وضع حجر الأساس لمصنع صيني للحديد باستثمار 146 مليون دولارالمصنع سيوفر 714 فرصة عمل مباشرة خلال الربع الأول من 2025 شركات