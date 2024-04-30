محكمة في نيو جرسي توافق على اتفاقية إعادة هيكلة ديون "وي ورك"

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وافقت محمكة فيدرالية في نيو جرسي على اتفاقية إعادة الهيكلة مع كبار دائني "wework" سيأخذ هؤلاء بموجبها الحصة المسيطرة مقابل ضخ 450 مليون دولار في الشركة وهو ما ينهي في الواقع محاولة Adam Neuman مؤسس الشركة لإعادة شرائها.

وفي مارس الماضي، كشفت تقارير أن آدم نيومان المؤسس الشريك لشركة "وي وورك- WE WORK "يتجه إلى تقديم عرض بأكثر من نصف مليار دولار لإعادة شراء شركة إيجارات مساحات العمل المشتركة والتي وصل تقييمها إلى 47 مليار دولار في السنوات الماضية قبل أن تتعرض للإفلاس.

يذكر أن WeWork كانت أكبر شركة خاصة مستأجرة للمساحات المكتبية في مانهاتن وفي سياق متصل تعتزم شركة "بلاكستون - BLACKSTONE"بيع حصتها في "ذي أوفيس غروب - THE OFFICE GROUP" والبالغة 1.9 مليار دولار.