مصفاة البترول الأردنية تحقق أرباحا 28.2 مليون دينار في الربع الأول

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أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية اليوم الثلاثاء عن تحقيق صافي ربح 28.2 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري ما يمثل استقرارا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المبالغ المستحقة لصالح مصفاة البترول على جهات ودوائر حكومية بلغت 538 مليون دينار بنهاية مارس/آذار 2024.

وأضافت أن الشركة سجلت مبيعات جيدة في قطاعي المشتقات النفطية والغاز المسال، حيث بلغت مبيعاتها لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية نحو 216 مليون دينار، وللشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال 12.5 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وقال الرئيس التنفيذي عبدالكريم العلاوين إن الشركة تستمر في الحفاظ على النتائج المالية الإيجابية، والتي تعكس نجاح استراتيجية الشركة في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة تجارية متغيرة، لافتا إلى تطلع الشركة لتعزيز نموها من خلال مشروع التوسعة الرابع.

وحول تطورات مشروع التوسعة، أوضح العلاوين أنه بعد انسحاب الشركة الإيطالية من الائتلاف واستمرار الشركتين الصينية (جي.بي.إي.سي) وإيتوتشو اليابانية في الائتلاف، تم عقد اجتماع في 20 مارس آذار 2024 مع مشاركة المستشارين والإدارة لوضع خطة لاستكمال الجوانب الفنية والتمويلية للمشروع.

وبحسب العلاوين يتوقع الاتفاق النهائي على تفاصيل التمويل في يونيو حزيران 2024، مشيرا إلى أن مشروع التوسعة الرابع سيسهم في زيادة القدرات الإنتاجية للشركة وتحسين خدماتها في السوق المحلي.