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شعار شركة الملاحة القطرية ملاحة
شعار شركة الملاحة القطرية ملاحة
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نمو طفيف لأرباح "ملاحة" القطرية إلى 365 مليون ريال في الربع الأول

ذكرت أن إيرادات التشغيل بلغت 747 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" إن صافي أرباحها زاد 0.55% إلى 365 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 363 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت ملاحة في بيان صحفي نشرته بورصة قطر أن إيرادات التشغيل بلغت 747 مليون ريال قطري في الفترة المذكورة مقابل 766 مليونا قبل عام.

وأوضحت الشركة أن صافي ربح قطاع ملاحة للأعمال البحرية واللوجستية تراجع بمقدار 33 مليون ريال مصحوبا بانخفاض معدلات أحجام الأعمال والأنشطة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، بالإضافة لانخفاض أرباح الترتيبات المشتركة للشركاء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما انخفض صافي ربح قطاع خدمات دعم المنصات البحرية 3 ملايين ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتراجع صافي ربح قطاع ملاحة التجارية 7 ملايين ريال لانخفاض حجم مبيعات المعدات الثقيلة ووقود السفن والخدمات الفرعية المصاحبة.

في المقابل، ارتفع صافي ربح قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات 30 مليون ريال قطري نتيجة لازدياد العائد من الشركات الزميلة، كما زاد صافي ربح قطاع ملاحة كابيتال بمقدار 15 مليون ريال مدفوعا بزيادة عائد محفظة ملاحة الاستثمارية.

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