"أدنوك" للإمداد تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 130 مليون دولار

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ذكرت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية اليوم الثلاثاء أن جمعيتها العمومية وافقت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 130 مليون دولار (حوالي 477 مليون درهم) بواقع 6.45 فلس للسهم ن النصف الثاني من العام الماضي.

وأضافت الشركة في إفصاح إلى بورصة أبوظبي إنه بذلك يصل اجمالي الأرباح النقدية للعام الماضي إلى ما يعادل 716 مليون درهم بمقدار 9.68 فلس للسهم أو خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وقالت إن الأحقية في التوزيع ستكون لحائزي الأسهم حتى السابع من مايو أيار المقبل على أن يتم إغلاق السجل في التاسع من الشهر نفسه، على أن يتم صرف الأرباح خلال شهر من تاريخ 29 أبريل نيسان الجاري.

كانت أدنوك للإمداد أعنت أغسطس/آب الماضي، أن نتائجها جاءت قوية في النصف الأول من 2023، وأن جميع القطاعات سجلت نمواً قوياً في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي.

وأكدت أن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة يعتبر الأكبر بين قطاعات الشركة بأكثر من 50% من الإيرادات، وقطاع الشحن البحري والمواد الصلبة، ويشكل 30%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات البحرية.

وأشارت إلى تسجيل زيادة قوية في الإيرادات بلغت 62% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى نحو 4.499 مليار درهم، موضحة أن العمل مع شركة "أدنوك" الأم وعملائها يشكل النسبة الأكبر من الإيرادات ما بين 65 إلى 70% من الإيرادات.