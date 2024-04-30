"أسلاك" توافق على تحويل 79.9 مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

1 دقيقة للقراءة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" في اجتماعها بتاريخ 29 أبريل الجاري على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 79.95 مليون ريال كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.