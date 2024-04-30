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الخريف لتقنية المياه والطاقة
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سوق السعودية

"الخريف" توقع عقداً بـ1.72 مليار ريال مع "المياه الوطنية" لمدة 15 عاماً

للتشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة بتاريخ 29 أبريل 2024 عقد التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالأحساء (الحزمة السابعة) مع شركة المياه الوطنية ولمدة 15 سنة مقابل1.72مليار ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لثلاث محطات قائمة ومحطة جديدة في الأحساء.

وأوضحت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة تشمل المحطات القائمة: محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 1، محطة معالجة مياه الصرف الصحي العيون ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العمران، أما المحطات الجديدة فهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 2.

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وتمتد أعمال التصميم وإعادة التأهيل على مرحلتين ولفترة 36 شهرا بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة (180 شهرا). وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات 457.5 ألف متر مكعب / يوميا، وستتحدث إلى أن تصل 472 ألف متر مكعب/ يوميا .

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2024.

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