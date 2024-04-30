"المنجم للأغذية" توقع اتفاقية ملزمة لشراء 23% من أسهم "بلدي للدواجن"

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أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم ملزمة مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة ستقوم الشركة بموجبها بشراء نحو 1.511 مليون سهم تمثل نسبة قدرها 23% من أسهم شركة "بلدي".

وقالت "المنجم للأغذية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عملية الشراء بسعر قدره 120 ريالاً للسهم الواحد بإجمالي نحو 181.33 مليون ريال.

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وأوضحت أن اتفاقية شراء الأسهم تخضع لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، وستقوم الشركة بتنفيذ الصفقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الهيئة العامة للمنافسة.

وعند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية "المنجم للأغذية" 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي.

وذكرت أنه سيتم تمويل الصفقة ذاتيًا بشكل جزئي من قبل شركة "المنجم للأغذية" وجزئيا من مصادر خارجية.