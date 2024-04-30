"إي.إس.جي ستاليونز" الإمارات تستحوذ بشكل كامل على "سواعد القابضة"

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أعلنت مجموعة إي.إس.جي ستاليونز الإمارات التابعة للشركة العالمية القابضة اليوم الثلاثاء الاستحواذ على حصص تمثل 83.89% من رأسمال شركة سواعد القابضة لتصبح بذلك المالك الوحيد لها بشكل كامل.

وقالت الشركة متعددة الأنشطة التي تتخذ من أبوظبي مقرا في بيان صحفي إن "الاستحواذ يعزز بشكل كبير محفظة القوى العاملة في مجموعة إي.إس.جي".

غير أن البيان لم يذكر قيمة الصفقة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري رئيس مجلس إدارة إي.إس.جي ستاليونز الإمارات التي تنشط في خدمات تطوير المجمعات والمساكن وخدمات الضيافة في البيان "تعد صفقة الاستحواذ هذه إنجازا مهما في استراتيجيتنا للنمو والتنويع. ونحن لا نهدف من خلال إضافة شركة سواعد القابضة إلى محفظتنا إلى توسيع قدراتنا فحسب، بل إلى تعزيز التزامنا بأن نصبح المزود الرائد لحلول القوى العاملة الشاملة في المنطقة".

وأضاف "يتماشى هدفنا هذا بشكل مثالي مع رؤيتنا لتحقيق النمو وريادة السوق في قطاع خدمات القوى العاملة".

ووفقا للبيان، تأسست سواعد في عام 2006 وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة متعددة الأوجه متخصصة أساسا في مجال خدمات التوظيف. ونجحت الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي في تنويع أنشطتها لتغطي قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاستثمارات والتدريب الصناعي وسكن القوى العاملة وإدارة المرافق.

وكان سوق أبوظبي شهد 24 صفقة كبيرة على أسهم شركة سواعد القابضة، بقيمة 226.5 مليون درهم توزعت على 42.86 مليون سهم بسعر 5.28 درهم للسهم الواحد.