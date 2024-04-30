"باعظيم التجارية" توقع عقد توزيع حصري لمنتجات" كيلوج تولارام نودلز مصر" بالسعودية
لمدة 3 سنوات وبقيمة 20 مليون ريال سنويا
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وقعت شركة باعظيم التجارية عقدا بتاريخ اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2023 مع شركة كيلوج تولارام نودلز مصر لتكون شركة باعظيم التجارية الموزع الحصري في السعودية لعملاء المودرن تريد والسوبر ماركت والميني ماركت والجملة والتخفيضات وذلك للمنتجات الغذائية التي تقوم شركة كيلوج تولارام نودلز مصر بتصنيعها.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"إن قيمة العقد تصل 20 مليون ريال سنويا، ومدة العقد 3 سنوات.
وتتوقع الشركة ارتفاع مبيعاتها بقيمة 20 مليون ريال في السنوات الأولى وأن يظهر الأثر المالي لذلك مع نهاية الربع الثالث للعام المالي 2024م.
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