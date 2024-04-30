"بلاك روك" توقّع اتفاقية مع "PIF" لتأسيس منصة إدارة استثمارات متعددة الأصول في الرياض

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أعلنت شركة بلاك روك السعودية اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض، ترتكز على استثمار أوّلي من الصندوق – مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين - بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وبحسب مذكرة التفاهم، أعربت شركة "بلاك روك" السعودية وصندوق الاستثمارات العامة عن نيتهما للتعاون في تأسيس "منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" BRIM، والتي ستتخذ من الرياض مقراً لها، وقد تشمل خدماتها مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر العديد من فئات الأصول العامة والخاصة، والتي ستديرها بدعم من فريق إدارة الأصول لمنصة بلاك روك العالمية.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة جهود تعزيز التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، كما يسهم في قيادة الاقتصاد العالمي وصناعة مستقبل العديد من القطاعات. ومنذ العام 2017، أسس الصندوق 94 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة محلياً.

وفي ظل جهود المملكة المستمرة لتنويع اقتصادها ستسعى المنصة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق السعودية، كما ستعزز من تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي والإقليمي، وتزيد فاعلية أسواق المال المحلية وتدعم تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، بالإضافة إلى الارتقاء بسبل تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع. وتتماشى الخطوة مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين قطاع إدارة الأصول، انطلاقاً من المملكة.

وتعليقاً على الشراكة، قال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بلاك روك: " يمثل تعزيز نقل المعرفة والفهم الكامل لأسواق المال أحد أهم المساهمات التي تحرص بلاك روك على تقديمها للدول التي تعمل بها، ويسعدنا البناء على الشراكة الراسخة التي طورناها مع صندوق الاستثمارات العامة على مدار سنوات عديدة لإطلاق هذه المنصة الدولية الجديدة والأولى من نوعها لإدارة الاستثمار في المملكة."

وأضاف فينك: "سيؤدي النمو المستمر لأسواق رأس المال في المملكة وتنويع قطاعها المالي إلى تحقيق الرخاء المستقبلي لمواطنيها وتعزيز تنافسية شركاتها وقوة اقتصادها، خاصة وأن المملكة أصبحت وجهة جذابة للاستثمار الدولي مع تحول رؤية 2030 إلى واقع ملموس، ويسعدنا أن نقدم للمستثمرين من جميع أنحاء العالم الفرصة للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية طويلة الأمد والمتميزة."

من جانبه، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد علاقة الصندوق مع بلاك روك علاقة متينة ومتنامية، وتُعتبر الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة ومديري الأصول مثل بلاك روك جزءا من استراتيجية النمو الخاصة بالصندوق. وتأتي مذكرة التفاهم لتكون خطوة إضافية في جهود الصندوق لتعزيز حيوية سوق الاستثمار وإدارة الأصول في المملكة وزيادة تنوعها الدولي."

وتهدف منصة BRIM إلى أن تكون جزءًا متكاملاً مع القدرات الاستثمارية لشركة بلاك روك ومنصتها الحالية، مستفيدة من خبراتها في مجالات الأسواق العالمية وتوفير والتكنولوجيا والريادة الفكرية، مع تعزيز إمكانيات تبادل الخبرات والمعرفة بما يسهم في تطوّر إمكانيات الاستثمار المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم مجموعة الاستشارات العالمية التابعة لبلاك روك للأسواق المالية – والتي توفّر الخدمات الاستثمارية لقطاعات أسواق المال والمخاطر والتحليلات لمديري الأصول المحليين والعالميين – الدعم للمبادرات المماثلة والحلول الرامية إلى تطوير وتعميق أسواق المال.

كما تعتزم منصة BRIM الاستثمار في دعم البنية التحتية والقدرات البحثية للاستثمار، لتعزيز الرؤى والبيانات المتوفرة للأسواق المحلية من خلال توظيف الكفاءات المحلية وجذب كفاءات دولية إلى المملكة، وتتضمن تلك الجهود إطلاق برنامج BRIM لتطوير الخريجين، وإقامة شراكة بين أكاديمية الصندوق والأكاديمية التعليمية التابعة لشركة بلاك روك العالمية لإدارة الأصول، وعقد فعاليات التدريب والتطوير للكفاءات في القطاع.

ويشترط لإتمام مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم استيفاء عدد من الاشتراطات، والموافقات التنظيمية، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق في أكتوبر 2023 منصة "بوابة مديري الأصول"، و"برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية"، خلال فعاليات "منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول. وتعد "بوابة مديري الأصول" منصة رقمية لتعزيز التعاون بين الصندوق ومديري الصناديق.