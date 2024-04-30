"بلتون" المصرية تطلق منصة حلول تمويلية بقيمة 100 مليون دولار

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أعلنت شركة "بلتون" القابضة المصرية اليوم الثلاثاء، أن شركتها التابعة بلتون القابضة للاستثمارات تعتزم إطلاق منصة حلول تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتلبية احتياجات الشركات المصرية ذات أنشطة التصدير القوية بمختلف أحجامها.

وقالت "بلتون" في بيان إلى البورصة المصرية إن الجمعية العامة العادية وافقت على تمويل المنصة من خلال قرض مساند بنفس حجم المنصة ستحصل عليه بلتون للاستثمار القابضة من المساهم الرئيسي بالشركة، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

ونقل البيان عن الرئيسة التنفيذية لبلتون القابضة، داليا خورشيد، قولها إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي في ضوء التوجهات الحالية لتنويع الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات ومدعوما بمقومات النمو الواعدة التي تتميز بها السوق حيث تضم عددا كبيرا من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والسياحة وكذلك القطاعات الواعدة مثل التصنيع والزراعة.

وأكدت خورشيد في البيان أن تلبية احتياجات الشركات الراغبة في التوسع بعملياتها خارج السوق المصرية أو زيادة صادراتها يتطلب تقديم باقة من الحلول التمويلية المبتكرة على أن يتم تصميم تلك الحلول خصيصا لملائمة احتياجاتهم المالية المختلفة لدعم العملاء في مواكبة الوتيرة السريعة لتطور ساحة الأعمال العالمية.

كانت بلتون أعلنت الشهر الماضي تحقيق أرباح مجمعة صافية "قياسية" قدرها 369 مليون جنيه في 2023، بعدما تكبدت خسارة قدرها 269 مليون جينه في العام الذي سبقه.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية حينها إن الإيرادات المجمعة قفزت لمستوى قياسي بلغ 1.9 مليار جنيه وذلك بفضل النمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية وبنك الاستثمار.

وأضافت أن إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية ارتفعت 989% إلى 987 مليون جنيه في العام الماضي مدفوعة باستراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي أدت إلى صعود محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بمقدار 14.2 مرة لتصل إلى 10 مليارات جنيه العام الماضي مقابل 702 مليون في 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.