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Workers work at an empty Kentucky Fried Chicken (KFC) restaurant as a result of the boycott of Western brands in Egypt due to the Israeli bombardment in Gaza amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian militia group Hamas, in Cairo, Egypt, November 20, 2023. (Reuters)
عمال يعملون في مطعم كنتاكي - (رويترز)
شركات

"كنتاكي" تغلق فروعاً في ماليزيا وترجع القرار لتحديات اقتصادية

تقارير إعلامية تتحدث عن إغلاق أكثر من 100 فرع بسبب المقاطعة

كوالالمبور - رويترز
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أغلقت شركة "كنتاكي" ماليزيا للوجبات السريعة عددا من فروعها في البلاد مؤقتا مرجعة القرار إلى ظروف اقتصادية صعبة وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة بسبب روابط متصورة لسلسلة الوجبات السريعة مع إسرائيل.

وتؤيد ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، الفلسطينيين بقوة، وجرى استهداف بعض شركات الوجبات السريعة الغربية بالبلاد بحملات مقاطعة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت شركة كيو.إس.آر (إم) القابضة التي تدير امتيازات كنتاكي فرايد تشيكن (كي.إف.سي) وبيتزا هت في ماليزيا، إنها أغلقت مؤقتا منافذ كنتاكي "استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة".

ولم يتطرق بيان الشركة إلى التقارير الإعلامية.

ولم يذكر البيان أيضا عدد الفروع المتضررة لكن تقارير إعلامية ذكرت أن أكثر من مئة فرع أغلقت مؤقتا.

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