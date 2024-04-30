اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة لدن للاستثمار
شعار شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

"لدن للاستثمار" تسند تشغيل وإدارة أول مشروعاتها الفندقية لـ"شيفال كولكشن"

مشروع " شيفال لدن ليفينج" يضم 130 وحدة سكنية فندقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن باكورة مشاريعها في مجال الضيافة الفاخرة بتوقيع عقد إدارة و تشغيل برج شيفال لدن السكني (وحدات فندقية فاخرة) الواقع على طريق الملك فهد بمدينة الرياض، مع شركة شيفال كولكشن "Cheval Collection” وهو أول مشاريع الشركة الإنجليزية المختصة في الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق مسمى "شيفال لدن ليفينج" “CHEVAL LADUN LIVING" على المشروع الذي يضم 130 وحدة سكنية فندقية بمساحات متنوعة ما بين غرفة وغرفتين وثلاثة غرف، بالإضافة إلى نادي رياضي وحمام سباحة.

وذكرت أن المشغل سيسهم مع إدارة الشركة في متابعة وضمان جودة الأعمال وتوافقها مع أعلى المعايير العالمية من خلال الإشراف على التصاميم و الأعمال طوال فترة تنفيذ المشروع ولحين بدأ التشغيل.

مسؤول للعربية: 109 مليارات ريال الناتج المحلي الزراعي للسعودية في 2023 أخبار حصرية مسؤول للعربية: 109 مليارات ريال الناتج المحلي الزراعي للسعودية في 2023

أوضحت أن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل، وستقوم شركة شيفال كولكشن Cheval Collection بإدارة وتشغيل برج شيفال لدن ليفينج "CHEVAL LADUN LIVING" والذي سيتم إنشاؤه من قبل شركة لدن للاستثمار وشركاتها التابعة على أرضها الواقعة على طريق الملك فهد بمدينة الرياض ويضم البرج 130 وحدة فندقية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية ورياضية.

وذكرت أن مدة العقد 20 سنة من تاريخ بدء التشغيل، وتوقعت أن يبدأ انعكاس الأثر المالي للعقد بعد بدء التشغيل المتوقع له عام 2027.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ذروتها الخميس المقبل.. دول الخليج تتعرض لأحوال جوية غير مستقرة ذروتها الخميس المقبل.. دول الخليج تتعرض لأحوال جوية غير مستقرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط