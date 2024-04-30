"لدن للاستثمار" تسند تشغيل وإدارة أول مشروعاتها الفندقية لـ"شيفال كولكشن"

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أعلنت شركة لدن للاستثمار عن باكورة مشاريعها في مجال الضيافة الفاخرة بتوقيع عقد إدارة و تشغيل برج شيفال لدن السكني (وحدات فندقية فاخرة) الواقع على طريق الملك فهد بمدينة الرياض، مع شركة شيفال كولكشن "Cheval Collection” وهو أول مشاريع الشركة الإنجليزية المختصة في الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق مسمى "شيفال لدن ليفينج" “CHEVAL LADUN LIVING" على المشروع الذي يضم 130 وحدة سكنية فندقية بمساحات متنوعة ما بين غرفة وغرفتين وثلاثة غرف، بالإضافة إلى نادي رياضي وحمام سباحة.

وذكرت أن المشغل سيسهم مع إدارة الشركة في متابعة وضمان جودة الأعمال وتوافقها مع أعلى المعايير العالمية من خلال الإشراف على التصاميم و الأعمال طوال فترة تنفيذ المشروع ولحين بدأ التشغيل.

أوضحت أن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل، وستقوم شركة شيفال كولكشن Cheval Collection بإدارة وتشغيل برج شيفال لدن ليفينج "CHEVAL LADUN LIVING" والذي سيتم إنشاؤه من قبل شركة لدن للاستثمار وشركاتها التابعة على أرضها الواقعة على طريق الملك فهد بمدينة الرياض ويضم البرج 130 وحدة فندقية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية ورياضية.

وذكرت أن مدة العقد 20 سنة من تاريخ بدء التشغيل، وتوقعت أن يبدأ انعكاس الأثر المالي للعقد بعد بدء التشغيل المتوقع له عام 2027.