"مبكو": حكم نهائي بإلغاء محضر تقدير تعويض للشركة بـ2.6 مليون ريال

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن صدور حكم نهائي بتأييد الدائرة الاستئنافية للحكم الصادر من الدائرة الابتدائية في دعوى قضائيةضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة) وذلك بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير المؤرخ في 2 مارس 2023 والذي قد سبق وقرر قيمة التعويض للشركة بمبلغ 2.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إنها بتاريخ 4 يناير 2024 أعلنت عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بجدة لصالح الشركة بإلغاء قرار محضر لجنة التقدير المؤرخ في 2 مارس 2023.

وفي سبتمبر من العام الماضي أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو"، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة) بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، لإعادة تقدير أجرة المثل المتعلق بنزع ملكية أرض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"،آنذاك ، إنها حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 10 سبتمبر 2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة من 4 يوليو 2007م وحتى 15 ديسمبر 2016م، وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة، حيث نصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض".

وأضافت أنه تم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ 2.6 مليون ريال، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74.06 مليون ريال. وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.

وذكرت الشركة أنها تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري.