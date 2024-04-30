"MMS" و"بارنز" يوقعان اتفاقية تعاون بشأن قنوات "SSC"

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أعلنت شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS)، الذراع التجارية لمجموعة إم بي سي، و شركة أمجاد للتجارة والصناعة (بارنز)، توقيع اتفاقية تعاون إعلاني عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأتي هذه الاتفاقية لرعاية بطولات كروية كبرى محلية ودولية، حيث تحصل "بارنز" على رعاية البث المباشر لبطولة كأس أبطال آسيا البطولة الأقوى على مستوى قارة آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي والدوري السعودي للسيدات، إضافة إلى مساحة إعلانية للوصول إلى المتابعين في دوري روشن للمحترفين وكل ذلك عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الرقمية.

وقع الاتفاقية من جانب "MMS" الرئيس التنفيذي للشركة أحمد بن عطاف الصحاف، ومن جانب "بارنز" الرئيس التنفيذي محمد الزين.

وأكد الصحاف، نسعى دائمًا لخلق فرص استثنائية لمختلف العلامات التجارية كي ترتبط بتجربة مشاهدينا الأكثر حماسة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين و المهتمين بالرياضة وكرة القدم.

يذكر أن قنوات "SSC" حققت نسب أداء عالية حيث بلغ عدد المشاهدات اليومية أكثر من 3 ملاين مشاهدة يوميا باهتمام متوازن من كافة المتابعين، حيث بلغت نسبة المتابعة من الأعمار ما بين 15-25 سنة إلى 38% ومن هم بأعمار 25-45 سنة بأكثر من 34% ونسبة 28% لمن هم في عمر 45 فما فوق لمتابعة هذا المحتوى المميز والقوي.