أرباح "أمازون" الفصلية تتضاعف 3 مرات إلى 10.4 مليار دولار

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فاقت نتائج أمازون التوقعات من ناحية الإيرادات والأرباح. حيث نمت الإيرادات 13% الى مستويات قياسية لتصل إلى 143 مليار دولار.

وتضاعفت الأرباح بأكثر من 3 مرات إلى 10.4 مليار دولار مقارنة مع توقعات عند 8.7 مليار دولار.

ونمت إيرادات وحدة الحوسبة "Amazon web services" التي تعتبر مصدراً أساسيا للأرباح، في الفصل الأول بنسبة 17% إلى 25 مليار دولار، محققة هامش تشغيل عند 37.6% وهو الأعلى لهذه الوحدة، وذلك بعد تباطؤها إلى مستويات متدنية تاريخية العام الماضي.

من ناحية أخرى، وصلت إيرادات وحدت التجارة الإلكترونية إلى 54.6 مليار دولار أدنى بقليل من توقعات السوق، فيما ارتفعت إيرادات الإعلانات 24% إلى 11.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتوقعات الشركة للفصل الثاني من هذا العام، توقعت أمازون إيرادات بين 144 إلى 149 مليار دولار في الربع الثاني، أقل بقليل من توقعات السوق عند 150 مليار دولار.

يذكر أنه من ضمن شركات "Magnificent 7" لا توزع شركتي أمازون أرباحاً على المساهمين، وكان هناك آمال في السوق أن تُقدم الشركة على هذه الخطوة أُسوة بشركتي ميتا وألفا بت اللتين وزعتا أرباحاً لأول مرة هذا العام.

لكن أمازون خيبت آمال المساهين مع إعلان الرئيس التنفيذي أن الأولوية تبقى لإعادة استثمار الأرباح في الشركة واستعمالها جزئيا لخفض الدين وبناء مراكز البيانات.

وارتفع السهم بالأمس بعد الإغلاق ويبقى مرتفع منذ مطلع العام بنسبة 17%.