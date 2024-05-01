أرباح "الصناعات الكهربائية" السعودية تقفز 114% إلى 75 مليون ريال في الربع الأول

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أعلنت شركة الصناعات الكهربائية السعودية اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية قفزت 114% على أساس سنوي إلى 75.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات زادت 42.6% على أساس سنوي إلى 542 مليون ريال في الشهور الثلاثة الأولى من 2024.

وأضافت أن زيادة المبيعات ترجع إلى زيادة الطلب في جميع قطاعات الشركة داخل السعودية وخاصة في مشاريع محطات الجهد العالي والبنية التحتية لشبكات التوزيع وسلسلة من المشاريع الصناعية الجديدة بما فيها قطاع النفط والغاز، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة 26.5% في الربع الأول مقارنة مع 59.46 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.