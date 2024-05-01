اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة الصناعات الكهربائية
شعار شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

أرباح "الصناعات الكهربائية" السعودية تقفز 114% إلى 75 مليون ريال في الربع الأول

أكدت أن الإيرادات زادت 42.6% على أساس سنوي إلى 542 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية السعودية اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية قفزت 114% على أساس سنوي إلى 75.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات زادت 42.6% على أساس سنوي إلى 542 مليون ريال في الشهور الثلاثة الأولى من 2024.

وأضافت أن زيادة المبيعات ترجع إلى زيادة الطلب في جميع قطاعات الشركة داخل السعودية وخاصة في مشاريع محطات الجهد العالي والبنية التحتية لشبكات التوزيع وسلسلة من المشاريع الصناعية الجديدة بما فيها قطاع النفط والغاز، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

"سابك" تعود إلى الربحية بـ250 مليون ريال في الربع الأول من 2024 شركات سابك "سابك" تعود إلى الربحية بـ250 مليون ريال في الربع الأول من 2024

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة 26.5% في الربع الأول مقارنة مع 59.46 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين استطلاع: نصف الأميركيين يعتقدون أن تيك توك تتلاعب به الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط