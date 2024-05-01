أرباح بنك أبوظبي الأول تفوق التوقعات خلال الربع الأول من 2024

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تجاوز بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول، اليوم الأربعاء، التوقعات محققاً أرباحاً صافية بلغت 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

وكانت النتائج أعلى من رقم العام السابق البالغ 3.93 مليار درهم (1.07 مليار دولار) وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 3.6 مليار درهم (980.18 مليون دولار) التي أظهرتها بيانات مجموعة بورصات لندن.

كان بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، أعلن في فبراير/شباط الماضي عن ارتفاع صافي الأرباح في 2023 إلى 16.4 مليار درهم، بنمو 56%، مقارنة مع العام السابق، بعد استثناء مكاسب بيع حصص في الشركات التابعة.

وقال البنك في بيان إن الإيرادات بلغت 27.8 مليار درهم في 2023، بفضل نمو أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة، وارتفع مجموع الأصول 5%، مقارنة مع العام الماضي إلى 1.2 تريليون درهم (318 مليار دولار).

وخلال مارس/آذار الماضي وافق مساهمو بنك أبوظبي الأول في اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال ما يعادل 0.71 درهما للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم عن عام 2023.

وقال البنك في بيان إن التوزيعات تستحق لمساهمي البنك المسجلين في 15 مارس/ آذار 2024، أي المشترين له بتاريخ 13 مارس/ آذار.