أسترازينيكا.. بماذا اعترفت الشركة بشأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا؟

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اعترفت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا بأن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، حيث قالت الشركة المصنعة للقاح في وثائق المحكمة إن لقاح Covishield يمكن أن يسبب، في حالات نادرة، حالة تؤدي إلى جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

تم إنتاج عقار كوفيشيلد، الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أثناء الوباء، من قبل معهد الأمصال الهندي ويتم إدارته على نطاق واسع في الهند.

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وحدد العلماء لأول مرة وجود صلة بين اللقاح ومرض جديد يسمى نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT) في وقت مبكر من مارس 2021، بعد وقت قصير من بدء طرح لقاح كوفيد-19.

وكان جيمي سكوت، المشتكي الأول في القضية، قد زعم أنه تلقى اللقاح في أبريل 2021 مما سبب له إصابة دائمة في الدماغ بعد جلطة دموية. وقد منعه ذلك من العمل، حتى إن المستشفى أخبر زوجته 3 مرات أنه سيموت، على حد زعمه.

تطعن شركة AstraZeneca في هذه الادعاءات، لكنها قبلت، في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS".

وتعد TTS، الذي ترمز إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات، وهذه الحالة يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

ورفعت 51 دعوى أمام المحكمة العليا، من عائلات تطالب فيها بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.