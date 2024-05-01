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سوق السعودية

ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 36% إلى 1.3 مليار ريال في الربع الأول من 2024

ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7% إلى نحو 2.56 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الإنماء ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 35.55% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 1.315 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 969.9 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 1.512 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وقال مصرف الإنماء في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7% إلى نحو 2.56 مليار ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 2.179 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

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ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.

وتراجع إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، بنسبة 22.8% إلى 264.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 342.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وقال المصرف، إن سبب انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى انخفاض التمويل غير العامل بعد تسوية حسابات منخفضة القيمة، وتمويل أصول جديدة ذات جودة ائتمانية أعلى.

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