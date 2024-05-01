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شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
شعار شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك
سوق السعودية

الترخيص لـ"أماك" بالكشف عن النحاس والزنك في منطقة "نجران"

في مساحة 63.9 كيلو متر مربع

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) على رخصة برقم "1445222" للكشف عن خام النحاس والزنك بمنطقة نجران من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن تاريخ إصدار الرخصة 30 أبريل 2024، وتنتهي في تاريخ 29 أبريل عام 2029، و المساحة الإجمالية للرخصة 63.9 كم2.

أشارت إلى أن هذه الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية، وستقوم الشركة بإعداد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.

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وأوضحت أن هذه الرخصة ملاصقة لرخصة استكشاف امتداد شرق قيان، ومجاورة لرخصة التعدين الحالية (جبل قيان) التي يتم استخراج خام الذهب منها والتي تبلغ مساحتها (10.02) كم2.

ذكرت أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد انتهاء الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.

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