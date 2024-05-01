الرئيس التنفيذي: "سابك" تسعى دائما لاقتناص الفرص في معظم الأسواق العالمية

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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عبد الرحمن الفقيه، إن الشركة تسعى دائما لاقتناص الفرص في معظم الأسواق العالمية، نظرا لتواجدها في أكثر من 50 دولة وهو ما يمكنها التحرك سريعا حال التوصل إلى نتائج إيجابية للتوسع.

وأضاف الفقيه، في مؤتمر صحفي بعد صدور نتائج سابك، اليوم الأربعاء، أن الطلب على البتروكيماويات شهد تحسن في الربع الأول من 2024، لكن وفرة المعروض تضغط على الأسعار.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات تواجه تحديات عديدة بسبب الظروف السلبية التي تهيمن على الاقتصاد الكلي وارتفاع مستويات العرض، مما يشكل عنصر ضغط على الأسعار.

وتابع : "نحن نتابع كافة التطورات في التوجهات الاقتصادية العالمية ونوائم تحركاتنا بما يضمن تعظيم النتائج وتخفيف التأثيرات السلبية إن وجدت، وبما يلبي مصالح شركائنا".

وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجية طويلة المدى فيما يتعلق بالاستثمارات، حيث تم الإعلان في الربع الأول من العام الجاري عن بدء الإنشاءات في مشروع ضخم للبتروكيماويات في الصين بقيمة 6.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالشراكة مع شركة "أرامكو" السعودية قال الفقية، إن "سابك" نجحت في نهاية 2023 بتحقيق نحو 75% من العوائد المقدرة بنحو 1.5 - 1.8 مليار دولار من الشراكة مع أرامكو، متوقعا تحقيق كامل العوائد بحلول عام 2025.

وعادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم الأربعاء لتحقيق أرباح في الربع الأول من 2024، وذلك بعد الخسائر التي تكبدتها في الربع السابق.

وتراجعت أرباح "سابك" 62.1% على أساس سنوي إلى 250 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول على أساس سنوي، يعود إلى التراجع في الإيرادات والنتائج من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى الخسائر من العمليات غير المستمرة.