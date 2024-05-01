انخفاض أرباح "ساسكو" الفصلية 18.3% إلى 10 ملايين ريال

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تراجع صافي ربح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" بنسبة 18.3% إلى 10 ملايين ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 12.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي إيراداتها الفصلية ارتفع بنسبة 10.5 % إلى 2.45 مليار ريال تقريبا مقابل 2.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب نمو عدد المحطات و الزيادة في سعر بيع منتج الديزل.

و عزت سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بالإضافة إلى زيادة المصاريف البيعية والتسويقية وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الخسائر الإئتمانية و مصروف الزكاة.