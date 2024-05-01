بنك بوبيان الكويتي يتوقع نمو محفظة الائتمان بين 7 - 8% في العام الجاري

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توقع بنك بوبيان الكويتي نمو محفظة الائتمان بين 7 إلى 8% في العام الجاري من دون تغيير عن النمو الذي سجلته في الربع الأول من العام الجاري.

وقال محمد إبراهيم مدير عام الرقابة المالية في البنك في مؤتمر للمحللين عقدته الشركة ونشرت بورصة الكويت نصه اليوم الأربعاء إنه فيما يتعلق بنمو الائتمان المتوقع في الكويت، وفي ظل تقديرات بخفض محتمل في أسعار الفائدة مع الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الرأسمالية التي تقودها الحكومة ومشروعات الشركات، فإنه من المتوقع حدوث تسارع محتمل في نمو الائتمان والذي من المحتمل أن يكون في حدود رقم متوسط بخانة الآحاد.

وأضاف أنه فيما يتعلق بنمو القروض لدى بوبيان، يتوقع البنك نموا برقم في أواسط إلى أواخر خانة الآحاد على مستوى المجموعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إبراهيم إن البنك يتوقع أن ينهي صافي هامش ربح التمويل العام 2024 بين 2.4% و2.45%، مشيرا إلى أن البنك يتطلع إلى الحفاظ على تكلفة المخاطر عند مستواها الحالي، مشيرا إلى أنه مراعاة للضبابية وعدم اليقين فقد تتراوح التكلفة بين 20 إلى 30 نقطة أساس للسنة بكاملها.

وبالنسبة للمصروفات التشغيلية ونسبة التكلفة إلى الإيرادات، يرى إبراهيم أنها ستتراوح بين 48 إلى 49% بحلول نهاية العام وهو مستوى مماثل للوضع الحالي.

وقال إن غالبية نمو البنك خلال الربع الأول كان قادما من الخدمات المقدمة للشركات والتي ارتفعت 15% تقريبا مقارنة مع شريحة الأفراد التي زادت 3%. وأوضح أنه بالنسبة للشركات، فقد كان النمو متنوعا على مستوى العديد من القطاعات وخصوصا من العقارات والخدمات وتمويل المؤسسات المالية.

وأضاف أنه يتوقع بعض التعافي في نمو ائتمان الأفراد، لكن ذلك لن يؤثر على النمو العام من حيث مساهمة شريحة الشركات التي ستواصل مساهمتها في نمو البنك وستمثل جزءا رئيسيا من توقعات النمو في 2024، متوقعا أن يشهد البنك زيادة على صعيد شريحة الأفراد خلال الربعين الثاني والثالث من العام.