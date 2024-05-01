عمومية "السعودي للاستثمار" تقر زيادة رأسماله 25% بأسهم منحة

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​وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار زيادة رأسماله بنسبة 25% من 10 مليارات ريال، إلى 12.5 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 4 أسهم مملوكة ورسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال مليار سهم ستصل 1.2مليار سهم بعد الزيادة التي تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك بما يساهم في زيادة معدلات النمو التوسع في أعماله خلال الأعوام المقبلة.

​​​​​​وحال وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

كما وافقت الجمعية العامة للبنك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.