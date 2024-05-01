وحدة تابعة لـ"سنابل للاستثمار" السعودية تطلق 4 شركات ناشئة بتمويل 14 مليون دولار

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أعلنت سنابل للاستثمار، شركة الاستثمار المالي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء عن إطلاق مشروعها المبتكر فينتشر استوديو لأربع شركات ناشئة مع تخصيص تمويل لها بقيمة 14 مليون دولار.

وأضافت سنابل في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع مرور عام على تأسيس سنابل فينتشر استوديو في إطار جهودها المتواصلة لدعم منظومة الشركات الناشئة في السعودية وتطويرها.

وذكر البيان أن سنابل فينتشر استوديو يهدف إلى إنشاء مشاريع تقنية قابلة للتوسع والنمو، حيث يستهدف في البداية إنشاء شركات ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية في إطار برنامج الركائز الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وتشمل هذه القطاعات التقنية المالية والسلع الاستهلاكية والسياحة والترفيه.

تقوم سنابل بتخصيص رأسمال يزيد على 3 مليارات دولار سنويا في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو.

ويسهم سنابل فينتشر استوديو في إنشاء شركات جديدة تتمتع بمزايا كبيرة مثل توفر رأس المال، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والمعرفة في القطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال تسريع وتيرة ابتكار الأفكار الجديدة والتحقق من إمكانية تنفيذها، والاستثمار في الشركات في مراحلها الأولى.

ويوفر هذا النموذج حلا فريداً يساعد في تقليل المخاطر المتعلقة بعملية تأسيس الشركات الناشئة، ويتيح اغتنام فرص الابتكارات غير المسبوقة.

وكانت سنابل للاستثمار قد أبرمت شراكة مع شركة سترايبر الشركة العالمية الرائدة في استشارات النمو الاستراتيجية وتأسيس الشركات ومقرها الرئيسي في سويسرا وتتمتع بحضور عالمي واسع، بهدف إنشاء وتشغيل أول فينتشر استوديو تابع لسنابل للاستثمار، إلى جانب الاستفادة من نهج شركة سترايبر القائم على تحليل البيانات لإزالة المخاطر في كل مرحلة من مراحل عملية إنشاء الشركات.

ويُشارك في تشغيل الاستوديو فريق متخصص يضم أكثر من 50 خبيرا، بما فيهم مهندسي إنشاء الشركات ومديري المنتجات والمصممين ومهندسي البرمجيات، والذين يعملون حاليا على تطوير العديد من الشركات الناشئة ونماذج الأعمال الأولية.

وقد جرى في وقت سابق تخصيص 14 مليون دولار كتمويل رأسمالي خلال العام 2023 حيث وظف جزء من هذا المبلغ لتمويل الشركات الناشئة الأربع الأولى.

و قال متحدث باسم سنابل للاستثمار: "قررنا عدم الإعلان عن ’سنابل فينتشر استوديو منذ إطلاقه في أوائل عام 2023، وركزنا جهودنا بدلا من ذلك على إجراء أبحاث حول منتجات وحلول متنوعة، وتبادلنا الأفكار والآراء بشأنها وقمنا باختبارها، وأثمر ذلك عن نتائج واعدة، حيث أطلقنا أربع شركات ناشئة في قطاعات متنوعة،وبالإضافة إلى تطوير الشركات الناشئة الجديدة، سيشارك الاستوديو في توفير التمويل الأولي للمؤسسين،وقد بدأنا الآن بتوظيف مجموعة من أفضل المواهب وألمع العقول في المملكة والمنطقة للانضمام إلى مشاريعنا".

وقال الشريك في سترايبر، ريان أيبي، "نحن متحمسون للشراكة مع سنابل للمساعدة في إنشاء وتشغيل فينتشر استوديو، وتمثل هذه الشراكة فرصة مميزة لنمو الشركات الناشئة الجديدة وخلق المزيد من القيمة لها على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز منظومتها الداخلية، ومعالجة القطاعات الحيوية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030،ونحن على ثقة من أن الخبرة التي سنقدمها في هذا المجال ستحقق التأثير المنشود".

وأضاف جوليان ريتر، الشريك في سترايبر "يستقبل "فينتشر استوديو" رواد الأعمال المحليين والإقليميين وصناديق الاستثمار الجريء الراغبين في ترك بصمة إيجابية في القطاعات الرئيسية بالمملكة عبر تأسيس وقيادة شركات ناشئة ناجحة والاستثمار فيها.