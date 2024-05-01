"ألفاريز آند مارسال" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

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أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي في الرياض بالسعودية، مما يعكس الالتزام الراسخ للشركة تجاه المملكة ودعم رؤية السعودية 2030.

وقالت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يعكس التزامها بالمساهمة في دعم أجندة التحول الخاصة بالسعودية، عقب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة داخل المملكة، مع ارتفاع عدد الموظفين بمقدار 6 أضعاف خلال العام الماضي فقط.

وأضافت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى استثمار الرؤى والتحليلات المحلية بهدف تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، بالتوازي مع مساعي الشركة لترسيخ حضورها داخل المملكة بالاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاعات متنوعة، بدءا من الخدمات المصرفية والضرائب، ووصولا إلى الرعاية الصحية والمنازعات والتحقيقات.