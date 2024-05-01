اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الرياض
الرياض
شركات

"ألفاريز آند مارسال" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

أكدت أنها خطوة تعكس التزامها تجاه المملكة ودعم رؤية 2030

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي في الرياض بالسعودية، مما يعكس الالتزام الراسخ للشركة تجاه المملكة ودعم رؤية السعودية 2030.

وقالت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يعكس التزامها بالمساهمة في دعم أجندة التحول الخاصة بالسعودية، عقب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة داخل المملكة، مع ارتفاع عدد الموظفين بمقدار 6 أضعاف خلال العام الماضي فقط.

وأضافت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى استثمار الرؤى والتحليلات المحلية بهدف تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، بالتوازي مع مساعي الشركة لترسيخ حضورها داخل المملكة بالاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاعات متنوعة، بدءا من الخدمات المصرفية والضرائب، ووصولا إلى الرعاية الصحية والمنازعات والتحقيقات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصين تدشن حاملة الطائرات "فوجيان".. ما تفاصيل التقنية والتحديات المستقبلية؟ الصين تدشن حاملة الطائرات "فوجيان".. ما تفاصيل التقنية والتحديات المستقبلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط