"ألفاريز آند مارسال" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي في الرياض بالسعودية، مما يعكس الالتزام الراسخ للشركة تجاه المملكة ودعم رؤية السعودية 2030.
وقالت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يعكس التزامها بالمساهمة في دعم أجندة التحول الخاصة بالسعودية، عقب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة داخل المملكة، مع ارتفاع عدد الموظفين بمقدار 6 أضعاف خلال العام الماضي فقط.
وأضافت أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى استثمار الرؤى والتحليلات المحلية بهدف تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، بالتوازي مع مساعي الشركة لترسيخ حضورها داخل المملكة بالاستفادة من خبرتها الواسعة في قطاعات متنوعة، بدءا من الخدمات المصرفية والضرائب، ووصولا إلى الرعاية الصحية والمنازعات والتحقيقات.
-
ركود عنيف يضرب مبيعات السيارات في مصر خلال مارسسجلت بيع نحو 4200 مركبة فقط خلال الشهر الماضي وهو يعد أدنى مستوى شهري منذ يناير ... قصص اقتصادية
-
جني أرباح يكبد بورصة مصر خسائر بـ137 مليار جنيه في أبريلمؤشر "إيجي إكس 30" انخفض بنسبة 9.06% خلال الشهر الماضي قصص اقتصادية
-
وحدة تابعة لـ"سنابل للاستثمار" السعودية تطلق 4 شركات ناشئة بتمويل 14 مليون دولارضمن مشروع "فينتشر استوديو" شركات