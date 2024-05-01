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محطة لتحلية مياه البحر (تعبيرية - iStock)
محطة لتحلية مياه البحر (تعبيرية - iStock)
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"إل جي تشيم" الكورية الجنوبية تعتزم بناء محطة لأجهزة تحلية المياه في السعودية

بالشراكة مع مجموعة الخريف وباستثمارات 86 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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قالت شركة إل جي تشيم المحدودة، الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم بناء أول محطة في الخارج لأجهزة تحلية المياه في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2026 في إطار مشروع مشترك مع شركة محلية.

أبرمت شركة إل جي تشيم شراكة مع مجموعة الخريف، وهي مجموعة سعودية متخصصة في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، لاستثمار 120 مليار وون (86 مليون دولار أميركي ) في مصنع أغشية التناضح العكسي (RO) في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت الشركة في بيان لها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية محمد الخريف في البيان: "تتوافق هذه الفرصة الاستثمارية الاستراتيجية مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتطمح الشراكة إلى المساهمة في توطين الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي" وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

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وتهدف الشركتان إلى بدء تشغيل منشأة الإنتاج في عام 2026 لتلبية الطلب المحلي المتزايد على غشاء RO، جهاز تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة، تخطط الشركتان للتعاون في أنشطة المبيعات والتسويق لأغشية التناضح العكسي، بالإضافة إلى استكشاف فرص عمل جديدة في صناعة معالجة المياه ذات الصلة.

وقال نائب رئيس شركة "إل جي تشيم" هيونغ هون، "بالتعاون مع مجموعة الخريف، لا نسعى فقط إلى تلبية متطلبات توطين أغشية التناضح العكسي، ولكننا نتطلع أيضًا إلى تقديم حلول مبتكرة للمساهمة في تطوير صناعة المياه في المنطقة".

من حيث المفهوم، يشبه غشاء التناضح العكسي مرشحًا في جهاز تنقية المياه ولكنه مصنوع من بوليمر يقوم بتصفية مياه البحر وصولاً إلى المستوى الجزيئي لإزالة الأملاح والمواد الكيمياوية الأخرى.

تعمل أغشية التناضح العكسي من "إل جي تشيم"على إزالة الأملاح بنسبة 99.89%، وذلك باستخدام تقنية الأغشية الرقيقة الفريدة من نوعها التي تقدمها الشركة وفق بيان الشركة.

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مشترٍ لأغشية التناضح العكسي في العالم، حيث تمثل 21% من الطلب العالمي على الجهاز وتعتمد البلاد بشكل كبير على تحلية المياه لتوفير أكثر من 70% من إمداداتها المائية.

ويعتبر الإمداد المستقر بالمياه وأغشية التناضح العكسي أمرًا مهمًا لرؤية 2030.

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