"إيدج" الإماراتية تستحوذ على 51% من "كوندور للتقنيات غير الفتاكة" بالبرازيل

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أعلنت مجموعة إيدج الإماراتية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع اليوم الأربعاء استحواذها على 51 %من شركة كوندور للتقنيات غير الفتاكة بالبرازيل.

وقالت إيدج في بيان إن الاستحواذ على حصة في كوندور، التي تضم أكبر محفظة للتقنيات غير الفتاكة في العالم والمكونة من أكثر من 160 منتجا، من شأنه تعزيز قدراتها ودفع المجموعة لتصبح رائدة عالميا في مجال الدفاع والأمن العام والأمن الداخلي عالي التخصص.

وتعتبر كوندور واحدة من أفضل خمس شركات رائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة على مستوى العالم وتعمل في أكثر من 85 دولة، وفقا للبيان الذي لم يتضمن قيمة الصفقة.

وأشارت إيدج إلى أن الشركتين تخططان معا لتوسيع حصتهما في الأسواق وذلك في القطاعات المختلفة للتقنيات غير الفتاكة على مستوى العالم، إلى جانب دخول أسواق جديدة ذات أهمية استراتيجية مثل الولايات المتحدة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج ، حمد المرر:"تعد هذه الخطوة تطورا بالغ الأهمية وتحقق منافع جمة لمجموعة إيدج، ولا ريب أن تواجد شركة كوندور كجزء من المجموعة من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتحقيق النمو العالمي المستدام ، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار".

وأضاف المرر "تعكس هذه الشراكة المثمرة نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في تأسيس شراكات قيمة مربحة للجانبين في البرازيل وأماكن أخرى بهدف تحقيق نتائج وفوائد إيجابية ملموسة لجميع الأطراف على المستوى الدولي".

ووفقا للبيان، بلغت قيمة السوق العالمية للتقنيات غير الفتاكة في العام الماضي حوالي 6 مليارات دولار.