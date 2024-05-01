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سوق أبوظبي

ارتفاع أرباح "إي آند" الإماراتية 7% إلى 2.3 مليار درهم بالربع الأول

تعتزم شراء "يونايتد غروب" الأوروبية بما يصل إلى 8 مليارات يورو

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح مجموعة الاتصالات الإماراتية "إي آند"، بنحو 7% في الربع الأول 2024 لتصل إلى نحو 2.3 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة نحو 2.6 مليار درهم. وارتفعت إيرادات الشركة 9% في الربع الأول إلى 14.2 مليار درهم.

ومن جانب آخر، ذكرت "بلومبرغ نيوز" يوم الثلاثاء أن مجموعة الاتصالات الإماراتية "إي آند"، ومقرها أبوظبي، تدرس الاستحواذ على شركة يونايتد غروب الأوروبية للخدمات التلفزيونية المدفوعة بما يصل إلى 8 مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

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كانت شركة الاستثمار المباشر بي.سي بارتنرز قد اشترت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي حصة أغلبية في يونايتد غروب من شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر التي احتفظت بحصة أقلية حاسمة.

ونقل تقرير بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن بي.سي بارتنرز تعتزم الآن بدء عملية بيع رسمية ليونايتد غروب الشهر المقبل.

ولم ترد يونايتد غروب بعد على طلب رويترز للتعليق. ولم يتسن التواصل مع "إي آند" خارج ساعات العمل.

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