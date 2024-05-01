"سبينس" تحدد سعر السهم النهائي عند 1.53 درهم وتجمع 1.38 مليار درهم

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حددت شركة سبينس في دبي اليوم الأربعاء، سعر الطرح النهائي لأسهمها عند 1.53 درهم وذلك في الاكتتاب العام الأولي لحصة 25% من رأسمالها، لتجمع بذلك 1.38 مليار درهم (375 مليون دولار تقريبا).

وأوضحت شركة خدمات التجزئة في بيان صحافي أن السعر النهائي عند الحد الأعلى من النطاق السعري الاسترشادي، مضيفة أنه بذلك تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج المقرر في التاسع من الشهر الجاري حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار).

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وأوضحت أنه تم تسجيل فائض اكتتاب بحوالي 64 مرة لجميع الشرائح مجتمعة باستثناء شريحة المستثمرين الرئيسيين)، مشيرة إلى أنه أعلى مستوى من الطلب وفائض الاكتتاب ضمن الاكتتابات العام الأولية غير المتعلقة بالحكومة في سوق دبي المالي خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتولى الشركة تشغيل متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية سبينس وويتروز والفير في الإمارات وسلطنة عمان وفي السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط هذا العام.