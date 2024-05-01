شركة "إيه إم دي " الأميركية تسجل أرباحا فصلية بـ 123 مليون دولار

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سجلت شركة "إيه إم دي -AMD" الأميركية أرباحا صافية في الربع الأول بقيمة 123 مليون دولار ما يعادل 7 سنتات للسهم،مقابل خسارة قدرها 139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة 2% إلى 5.4 مليار دولار.

وتوقعت "AMD"إيرادات بقيمة 5.7 مليار دولار في الربع الثاني، بنمو نسبته 6% وذلك تمشيا مع تقديرات وول ستريت.

وتوقعت الشركة أن تحقق مبيعات من الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بنحو 4 مليارات دولار في 2024 بارتفاع عن 3.5 مليار دولار التي توقعتها سابقا.