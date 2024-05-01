"شعاع كابيتال" تسوي تسهيلات تمويلية لصندوق تابع بأكثر من 500 مليون درهم

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أعلنت شركة شعاع كابيتال المدرجة ببورصة دبي اليوم الأربعاء تسوية تسهيلات تمويلية تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم تخص أحد صناديق الاستثمار التابعة لها مع مجموعة من البنوك الإماراتية.
وقالت شركة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية في بيان إلى البورصة إن هذه التسهيلات ترتبط بصندوق استثمار مقره في سوق أبوظبي العالمي ومدار بواسطة شركة شعاع جي.ام.سي المملوكة بالكامل لها والخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وأضافت أن التسوية التامة للعديد من التسهيلات التمويلية تأتي في أعقاب التوصل لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
واعتبرت شعاع ذلك "شهادة على نجاح الرؤية الاستثمارية الجديدة للشركة، والتي تركز على اتباع سياسات مالية متحوطة من الناحية المالية، مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المديونية".
وقال وفيق بن منصور الرئيس التنفيذي بالإنابة لشعاع كابيتال في البيان "يعتبر إنجاز هذه التسوية شهادة واضحة على التزامنا الثابت بالإدارة الحكيمة للمخاطر وتبني سياسة غير متحيزة للقرارات الاستثمارية."
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