"معادن": "منارة" أكملت الاستحواذ على 10% من "فالي للمعادن الأساسية"

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قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار قد أكمل عملية الاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة بتاريخ 30 أبريل 2024، وفق بيان من الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء.

وأعلنت"معادن" بتاريخ 19 مارس الماضي عن توقيع مشروعها المشترك شركة منارة المعادن للاستثمار اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة.

وقالت "معادن" في بيانات سابقة إن شركة "فالي" تمتلك مشاريع كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا.

وأشارت إلى أنه لذلك، سيساهم استثمار "منارة" في "فالي" بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. حيث تعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط "معادن" الرامية على زيادة إمداداتها من المعادن الاستراتيجية وتمكين المملكة العربية السعودية من لعب دور أكبر في سلاسل التوريد العالمية الداعمة لتحول الطاقة.

كما ذكرت في السابق أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد شركة "معادن" الخاصة.

وشركة "منارة"، هي مشروع مشترك مملوك لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة بنسب 51% و49% على التوالي.