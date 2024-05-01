"نفط الكويت" توقع مذكرة تفاهم لمشروع للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط
بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء
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وقعت شركة نفط الكويت وقعت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتنسيق الجهود والتعاون وتذليل الصعوبات لمشروع إنتاج1غيغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية.
وقالت الشركة في بيان إن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية القطاع النفطي بالكويت للتحول في الطاقة 2050 باعتبار أن شركة نفط الكويت مكلفة وملتزمة بتولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأضافت أن مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية يعتبر باكورة الاستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة بما يحقق هدف البلاد بإنتاج 15 %من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وذكرت أن حجم الإنتاج من المشروع يمثل نحو 6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للكهرباء في الكويت مما يبين مدى أهميته.
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