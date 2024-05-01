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كريدي أجريكول
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البورصة المصرية

نمو أرباح بنك كريدي أجريكول مصر الفصلية 87% إلى 2.3 مليار جنيه

صافي الدخل من العائد بلغ 2.684 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح بنك كريدي أجريكول مصر 87 %إلى 2.3 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري من 1.2 مليار جنيه في الربع المناظر من عام 2023.

وقال البنك في بيان للبورصة المصرية إن صافي الدخل من العائد بلغ 2.684 مليار جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 1.5 مليار جنيه قبل عام.

وأضاف أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات تراجع إلى 320.7 مليون جنيه مقارنة مع 407.1 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2023، وزاد إجمالي أصوله إلى 110.5مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي من 106.177 مليار في نفس الفترة قبل عام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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